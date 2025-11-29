Po’ Bandino, doppia tragedia: madre uccisa e uomo si toglie la vita

Po’ Bandino (Città della Pieve) – Un uomo e una donna sono stati trovati morti nella loro abitazione a Po’ Bandino, frazione di Città della Pieve, in provincia di Perugia. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto c’è quella di un possibile femminicidio-suicidio.

Le vittime, conviventi e residenti nella zona al confine tra Umbria e Toscana, avevano entrambe precedenti matrimoni alle spalle. L’uomo, un ufficiale in pensione delle forze armate, avrebbe contattato una persona residente fuori regione avvisando di volersi rendere protagonista di una “follia”. È stata proprio questa persona a dare l’allarme ai carabinieri.

Sul posto si è recato anche il figlio della donna, che non si trovava nell’abitazione al momento dell’accaduto, ed è stato lui ad aprire la porta e a fare la drammatica scoperta dei corpi. Tra gli elementi da chiarire, anche la presenza di una pistola: l’ufficiale non avrebbe avuto un’arma d’ordinanza, e gli inquirenti vogliono accertare come ne fosse in possesso.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della locale compagnia e del reparto operativo del comando provinciale di Perugia, sotto il coordinamento della Procura del capoluogo umbro.

Le vittime sono un uomo di 58 anni, sottufficiale in quiescenza dell’Aeronautica Militare, e una donna di 59 anni, impiegata in un’impresa di pulizie. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe sparato mortalmente alla donna al petto, per poi togliersi la vita sparandosi in bocca con la stessa pistola.

Nell’edificio e nell’area circostante sono stati effettuati sopralluoghi accurati dai carabinieri e dal personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Perugia, che hanno eseguito rilievi tecnico-scientifici per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le salme saranno trasferite all’Istituto di Medicina Legale di Perugia per gli approfondimenti medico-legali necessari.