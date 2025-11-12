Epstein-Trump: email rivelano presenze di vittime durante visite del tycoon

– Nuovi dettagli emergono sul legame tra, a partire da alcune. Secondo quanto riportato dallae dal, l’attuale presidente degli Stati Uniti avrebbe trascorso ore a casa dell’imprenditore, condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori, in compagnia di una donna presunta

Dalle corrispondenze private tra Epstein, la sua storica collaboratrice Ghislaine Maxwell — poi condannata per traffico sessuale — e lo scrittore Michael Wolff, emergerebbe inoltre che Trump “sapeva delle ragazze”, in apparente riferimento al giro di minorenni che Epstein avrebbe adescato a Mar-a-Lago. Epstein avrebbe menzionato il nome di Trump “più volte” in scambi di messaggi negli ultimi quindici anni.

Le email descriverebbero anche il tempo trascorso da Trump con la donna, presunta vittima del traffico, in contrasto con le dichiarazioni del tycoon, che in passato aveva sostenuto di aver allontanato Epstein dal suo club in Florida per avergli “rubato” alcune dipendenti, tra cui Virginia Giuffre.

Le corrispondenze private sono state rese disponibili dai Democratici della Commissione di Vigilanza dopo un mandato emesso nei confronti degli eredi di Epstein all’inizio del 2025, e rappresentano un nuovo capitolo nelle indagini e negli interrogativi legati alla rete di contatti dell’imprenditore condannato.