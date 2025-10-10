Delitto di Garlasco, spunta l’appunto “Venditti Gip archivia x 20.30 €”: nuova inchiesta per corruzione

Brescia – Un nuovo colpo di scena scuote il caso del delitto di Garlasco. Gli inquirenti hanno trovato nell’agenda di Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, una nota che potrebbe essere decisiva:“Venditti Gip archivia x 20.30 €”Secondo gli investigatori, il documento conterrebbe riferimenti a presunti pagamenti all’allora procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, e ha portato a perquisizioni nei confronti di Venditti, due carabinieri e membri della famiglia Sempio.Al centro della nuova inchiesta ci sono anche intercettazioni del 2017, in cui Giuseppe Sempio parlava di come “portare soldi all’avvocato” per tutelare il figlio. In quel periodo, i movimenti sui conti della famiglia Sempio superavano 40mila euro in contanti, che secondo la famiglia sarebbero stati destinati al pagamento degli avvocati.Gli inquirenti parlano di una sorta di “garanzia di blindatura”, per assicurare che Andrea Sempio non potesse più essere indagato per lo stesso motivo legato al DNA. Le indagini della Procura di Brescia proseguono per chiarire ruoli e responsabilità nei presunti tentativi di corruzione.