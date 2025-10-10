Brescia, grave incidente sul lavoro: ragazzo di 27 anni cade da un tetto

Nave, Brescia - Ancora un episodio drammatico in Lombardia: unè rimasto gravemente ferito dopo esseredi una torneria automatica in

La caduta è avvenuta da un’altezza di circa dieci metri, con un impatto molto violento che ha provocato traumi multipli. I soccorsi, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato il giovane agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso. Le condizioni sono critiche, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Gardone Valtrompia per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, insieme ai tecnici dell’Ats di Brescia e ai Vigili del Fuoco. Le indagini proseguiranno per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.