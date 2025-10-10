WTA 1000 Wuhan: Jasmine Paolini ai quarti dopo il ritiro di Tauson, ora sfida Swiatek

Wuhan - Negli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan, Jasmine Paolini ha conquistato il pass per i quarti di finale dopo un match intenso contro la danese Clara Tauson, costretta al ritiro nel terzo set per un problema all’inguine. L’incontro si è concluso sul punteggio di 3-6, 6-1, 3-1 in favore dell’azzurra al momento del ritiro dell’avversaria.Il primo set ha visto Tauson imporsi 6-3 grazie a un servizio efficace e a colpi profondi da fondo campo. Paolini ha però reagito con decisione nel secondo set, dominandolo 6-1 e ritrovando fiducia. Nel terzo set, dopo pochi game, la danese ha dovuto arrendersi al dolore, lasciando via libera all’italiana.Ai quarti, Paolini affronterà la numero uno del mondo, Iga Swiatek, che ha battuto la svizzera Belinda Bencic 7-6, 6-4 in un match combattuto ma controllato nei momenti chiave.Negli altri ottavi di finale, Aryna Sabalenka ha superato Ljudmila Samsonova 6-3 6-2, mentre Coco Gauff ha sconfitto 6-3 6-2 la cinese Shuai Zhang. La ceca Katerina Siniakova ha eliminato l’americana Iva Jovic 7-5 6-3, e la tedesca Laura Siegemund ha battuto la polacca Magdalena Frech 6-4 7-6. Avanza anche la kazaka Elena Rybakina, vittoriosa 6-3 6-4 sulla ceca Linda Noskova.Nel torneo di doppio, sfortuna per la coppia italiana Sara Errani – Jasmine Paolini, costretta al ritiro prima dell’inizio del match contro Bianca Andreescu e Yue Yuan per precauzione. Prosegue invece la corsa di Laura Siegemund: insieme all’ungherese Fanny Stollar, la tedesca ha superato 6-4 6-4 la coppia russa Mirra Andreeva – Diana Shnaider.Per Paolini, ora, una sfida di altissimo livello contro Swiatek, in un quarto di finale che promette spettacolo e grande tennis.