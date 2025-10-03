Cremona, tragedia sul lavoro: camionista schiacciato da un container

Cremona, 3 ottobre 2025 – Drammatico incidente sul lavoro questa mattina, venerdì 3 ottobre, all’interno della ditta di logistica, situata nella zona del Porto di Cremona. A perdere la vita è stato un uomo di 61 anni, camionista, che stava caricando dei container sul suo mezzo quando, per cause ancora da chiarire, uno dei container è caduto dal muletto schiacciandolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Areu Lombardia con automedica e ambulanza, ma le ferite riportate dall’uomo si sono rivelate troppo gravi per poterlo salvare. La dinamica dell’incidente è ora al centro delle indagini dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

Le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.