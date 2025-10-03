Brescia, cenano e scappano senza pagare: inseguimento in via San Faustino, tre denunciati

Una cena con finale amaro quella andata in scena ieri sera in un ristorante di via San Faustino a Brescia. Un gruppo di clienti, dopo aver consumato il pasto, si è dato alla fuga senza saldare il conto, ma il titolare e alcuni dipendenti li hanno inseguiti con prontezza, riuscendo a bloccare uno dei responsabili. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.

L’uomo fermato è un 45enne bresciano con numerosi precedenti. Grazie alle telecamere di sorveglianza, sono stati identificati anche altri due membri del gruppo: un 42enne di Montichiari, già destinatario di un foglio di via da Brescia, e una 25enne residente in una casa di accoglienza, entrambi con precedenti.

I tre sono stati denunciati alla Procura per insolvenza fraudolenta, violazione del foglio di via e possesso di oggetti atti ad offendere, poiché uno di loro era in possesso di un martelletto frangivetro. Restano ricercate altre quattro persone coinvolte nella vicenda.