Ostuni, maltempo: recuperato il corpo di Oronzo Epifani, disperso ieri

– Tragico epilogo per Oronzo Epifani, 63 anni, disperso da ieri sera a, località costiera di Ostuni, a causa del maltempo. L’uomo era stato travolto dalle acque mentre si trovava a bordo della sua, separata dalla moglie che viaggiava su un’altra auto e che era stata salvata dai vigili del fuoco.

Le ricerche, condotte senza sosta da vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e protezione civile, si sono concentrate lungo la costa, dove le forti correnti avevano trascinato l’uomo lontano dal luogo in cui era stata ritrovata l’auto.

La scomparsa di Epifani aveva provocato disagi alla circolazione ferroviaria tra Ostuni e Brindisi, con treni bloccati per oltre due ore e mezza.

Le autorità locali continuano a invitare la popolazione a mantenersi lontana dalle zone a rischio allagamento e a seguire le indicazioni della protezione civile.