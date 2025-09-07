Tragico incidente a Grandate: due giovani morti in uno scontro tra moto

Drammatico incidente nella notte in, dove due giovani hanno perso la vita in quello che sembra essere uno scontro tra almeno due motocicli. Le vittime sono un ventenne die un ragazzo di 17 anni, residente nella zona.

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 23.30 di sabato, sul rettilineo parallelo al tratto dell’A9. I soccorsi sono stati immediatamente allertati, ma per i due ragazzi non c’era più nulla da fare: sono morti sul colpo, in seguito all’impatto o alla caduta, la cui dinamica resta ancora da chiarire.

Sul luogo dell’incidente le moto erano completamente distrutte, distese sull’asfalto a pochissima distanza l’una dall’altra, insieme ai due giovani. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza il tratto stradale e recuperare i mezzi, mentre i soccorritori del 118 hanno tentato inutilmente di rianimare le vittime.

I carabinieri della compagnia di Cantù stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, ancora incerta.