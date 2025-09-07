Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati canonizzati a San Pietro

È il gran giorno per due giovani testimoni di fede:, studente milanese morto a 15 anni a causa di una leucemia fulminante, e, studente e alpinista torinese scomparso a 24 anni nel 1925. Oggi, domenica 7 settembre, sono statiin una messa solenne in, entrando così nell’della Chiesa Cattolica.

La funzione è stata presieduta da Papa Leone XIV, affiancato da un imponente corteo di religiosi: 36 cardinali, 270 vescovi e oltre 1.700 sacerdoti, tra cui l’arcivescovo di Milano Mario Delpini e 30 presbiteri della diocesi ambrosiana. Un migliaio di pellegrini giunti da Milano ha partecipato alle celebrazioni insieme a fedeli provenienti da tutto il mondo.

Le reliquie dei nuovi santi

Durante la cerimonia sono state portate all’altare le reliquie di Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati: un frammento del cuore e un pezzo di indumento, simboli concreti della loro santità e strumenti di devozione per i fedeli.

Il messaggio del Papa

Prima della funzione, il pontefice ha rivolto alcune parole ai giovani presenti, salutando i pellegrini e i familiari dei santi. Ha ricordato l’impegno dei due ragazzi nell’amore per Gesù Cristo, per l’Eucarestia e per i poveri, sottolineando come la loro vita breve sia stata un esempio luminoso di fede e dedizione.

La vita dei santi

Carlo Acutis, noto per la sua profonda spiritualità e la passione per la tecnologia come strumento di evangelizzazione, si è distinto per l’impegno nella catechesi digitale e nella testimonianza dell’Eucarestia. Piergiorgio Frassati, invece, un giovane torinese appassionato di montagna e di sport, si è fatto conoscere per l’impegno sociale e l’aiuto ai più poveri, incarnando una vita di fede attiva e concreta.

Con questa canonizzazione, due giovani vite straordinarie diventano un modello per i fedeli di tutto il mondo, dimostrando che la santità può nascere anche in giovane età e in contesti quotidiani, tra studio, sport e amicizie.