Luna di sangue: questa sera l’eclissi totale visibile dall’Italia

Questa sera, domenica 7 settembre 2025, appassionati di astronomia e semplici curiosi avranno l’occasione di assistere a uno degli spettacoli celesti più affascinanti dell’anno: la cosiddetta “luna di sangue”, l’eclissi totale di luna.
I primi istanti dell’evento saranno visibili poco prima del tramonto, ma dall’Italia si potrà osservare soltanto la seconda parte dello spettacolo. Il momento culminante, quando la luna raggiungerà la sua massima eclissi assumendo una caratteristica colorazione rossastra, è previsto alle 20.13.
Il fenomeno, raro e suggestivo, offrirà agli osservatori l’opportunità di vedere la luna trasformarsi sotto l’influsso dell’ombra terrestre, un evento che da sempre affascina scienziati, fotografi e appassionati di astronomia.
Gli esperti raccomandano di trovare un luogo con una buona visuale verso est e di approfittare delle condizioni di cielo sereno per godere appieno dello spettacolo, che coniuga scienza e bellezza naturale in un unico evento mozzafiato.
