Moldavia, vittoria del partito filo-europeista Pas alle elezioni parlamentari

– Il Partito di Azione e Solidarietà (Pas), filo-europeista e guidato dalla presidente, ha vinto le elezioni parlamentari in Moldavia con, superando nettamente il Blocco Patriottico filo-russo, fermo al 24,26%. Con più del 99,5% delle schede scrutinate, il Pas conferma la propria leadership, seppur con un sostegno leggermente inferiore rispetto al 52,8% ottenuto nel 2021. L’affluenza si è attestata intorno al 52%, simile alle precedenti elezioni.

Il parlamento moldavo conta 101 seggi, contesi da circa 20 partiti e candidati indipendenti. Secondo gli analisti, il Pas dispone di una maggioranza parlamentare fragile, e la formazione di un governo stabile potrebbe essere complicata. Andrei Curararu, del think tank WatchDog.md, ha avvertito che il Cremlino potrebbe tentare di ostacolare il governo filo-europeo attraverso proteste, corruzione dei parlamentari e altre strategie.

La presidente Maia Sandu ha denunciato una “massiccia interferenza della Russia” durante la campagna elettorale, che secondo il governo moldavo ha speso centinaia di milioni di dollari in attività di destabilizzazione. La Ue ha segnalato timori di compravendita di voti, disordini e una “campagna di disinformazione senza precedenti” da parte russa.

Nella regione separatista della Transnistria, le autorità hanno accusato Chisinau di tentativi di limitare il voto dei cittadini residenti sul territorio, riducendo il numero di seggi elettorali e adottando altre misure restrittive.

Nonostante le difficoltà, la vittoria del Pas conferma la linea filo-europea del governo moldavo e rilancia le sfide per consolidare un esecutivo stabile e resistente alle interferenze esterne.