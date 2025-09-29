Jannik Sinner vola in semifinale a Pechino: quarantesima vittoria stagionale

PECHINO - Jannik Sinner continua la sua straordinaria stagione vincendo lae qualificandosi per le semifinali dell’ATP 500 di Pechino. Il numero due del mondo ha superato in due set l’ungherese Marozsan con il punteggio diin un’ora e 20 minuti.

Nel primo set, Sinner ha dominato grazie a un servizio solido e a risposte micidiali, chiudendo in soli 26 minuti. La posizione avanzata sulla risposta gli ha permesso di attaccare immediatamente sulle seconde di Marozsan, che non ha avuto scampo.

Il secondo set ha visto qualche difficoltà per l’azzurro: sul 4-3 ha sprecato quattro palle break e perso il servizio, ma ha reagito con un parziale di 12 punti a uno, sfruttando anche la tensione dell’avversario. La percentuale di prime di servizio si è fermata al 57%, ma Sinner ha tirato più forte, mostrando maggiore aggressività.

Questa sarà per Sinner la terza semifinale consecutiva a Pechino, la sesta del 2025 e la tredicesima di fila sul cemento. Nei tornei giocati quest’anno sul rapido, l’altoatesino è sempre arrivato almeno in finale. In semifinale affronterà Alex de Minaur, suo “tabù” preferito con un bilancio di 10-0 nei precedenti.

Sinner conferma così la sua costanza e il suo dominio sul cemento, continuando a consolidare la sua posizione tra i top player mondiali.