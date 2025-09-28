Pavia, muore ex poliziotto in un grave incidente stradale al rondò di via Lardirago

– È deceduto nel reparto di Rianimazione delun uomo di 60 anni, recentemente pensionato dalla Polizia di Stato, coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

L’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte al rondò di via Lardirago, sulla Strada Provinciale 2 che conduce alla località Cà della Terra, oltre la Tangenziale Est di Pavia. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto, ma si tratterebbe di un’uscita di strada autonoma, senza il coinvolgimento di altri mezzi.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il 60enne era a bordo del suo scooter Yamaha T-Max quando avrebbe perso il controllo all’interno della rotatoria, finendo nello spazio centrale del rondò. Nella caduta è stato sbalzato contro il guard-rail, riportando gravi traumi toracici e addominali che hanno compromesso la funzionalità di organi vitali.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso i soccorritori dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (AREU), con ambulanza della Croce Verde Pavese e auto medica con rianimatore. Nonostante i tentativi di rianimazione sul posto, il ferito era stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto nel pomeriggio.

Il cordoglio della comunità

La tragica notizia ha suscitato profonda apprensione tra colleghi, amici e conoscenti. Il 60enne, recentemente in pensione dopo anni di servizio alla Volante di Pavia, viene ricordato con stima e affetto per la dedizione e l’impegno dimostrati durante la carriera. La comunità pavese si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.