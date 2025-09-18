Milano, fotografo trovato morto in via Zuretti: indagini in corso

Milano - Tragedia nella zona della Stazione Centrale di Milano: Maurizio Rebuzzini, fotografo di 74 anni, è stato trovato mercoledì sera in fin di vita su un ballatoio di un appartamento in via Zuretti, dove lavorava. A dare l’allarme è stato il figlio, di 44 anni, che ha immediatamente contattato i soccorsi. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli, ma è deceduto poco dopo.Secondo quanto riferito dalla polizia di Stato, sul corpo del fotografo sono stati riscontrati segni compatibili con strangolamento, oltre a diverse ecchimosi. Rebuzzini era arrivato in ospedale in arresto cardiaco, e i medici non sono riusciti a salvarlo.La Squadra mobile di Milano ha aperto un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto e le cause del decesso, senza escludere alcuna pista. Gli investigatori stanno ascoltando familiari e conoscenti per ricostruire gli ultimi momenti di vita del fotografo.Il quartiere è sotto choc per l’accaduto. Rebuzzini era noto per il suo lavoro artistico e la sua morte ha suscitato grande commozione tra colleghi e residenti della zona.