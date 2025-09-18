Genova, bambino di 7 anni cade dalla finestra di una scuola, ricoverato in prognosi riservata

Genova - Tragedia a Genova Voltri: un bambino di sette anni è caduto dalla finestra del secondo piano di una scuola, riportando ferite gravissime dopo un volo di quasi sei metri.Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, con ambulanza e automedica, che hanno richiesto l’intervento dell’elicottero Drago per il trasporto urgente al Gaslini, ospedale pediatrico della città. Per consentirne l’atterraggio, è stato temporaneamente chiuso il casello di Prà.La caduta è avvenuta intorno alle 12. I soccorsi sono stati allertati da una passante che ha assistito alla scena. La donna, sotto choc, è stata trasportata all’ospedale Villa Scassi.Il bambino è stato intubato e trasferito in condizioni critiche al Gaslini, dove è ora ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Le circostanze dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti.