Ucraina, Trump: “Sapremo tra due settimane”

KIEV - Il presidente Donald Trump ha ribadito in un’intervista la sua previsione: “tra due settimane sapremo se ci sarà o meno un accordo di pace con la Russia”; in caso contrario, ha aggiunto, saranno valutate altre opzioni. Questa scadenza è ormai una costante nei suoi discorsi sulla diplomazia internazionale.Lavrov: Accordo solo se è valida la persona che firmaIl ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha confermato la disponibilità di Vladimir Putin a un incontro con Volodymyr Zelensky. Tuttavia, ha sottolineato che prima devono essere definiti i dettagli tra esperti e ministri e, soprattutto, deve essere risolta la questione della legittimità di Zelensky nel firmare eventuali accordi di pace, visto che il suo mandato scadeva nel maggio 2024 e non sono state tenute elezioni a causa dello stato di guerra.Contesto e prospettiveLa diplomazia internazionale aveva cercato di mediare un accordo rapido dopo gli incontri in Alaska e Washington. Ma l’insistenza russa sul controllo delle garanzie di sicurezza post-conflitto — con la richiesta di un veto sul futuro aiuto militare a Kiev — ha complicato la situazione, mettendo in dubbio l’effettiva apertura di Mosca al processo di pace.