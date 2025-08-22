Tragico incidente a Troia, morta l’attrice Lucrezia Baccichet

FOGGIA – L’attrice e scrittrice Lucrezia Baccichet, 28 anni, è morta in un incidente stradale lungo la strada provinciale 115 a Troia. Nell’impatto sono rimaste ferite altre quattro persone.Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava Baccichet, insieme ai genitori e ad altri familiari, si è scontrata con un furgone con a bordo sette braccianti agricoli. L’impatto è stato talmente violento da far sbalzare la 28enne fuori dall’auto, facendola precipitare sull’asfalto.Originaria di Milano ma residente a Roma, Baccichet era giunta in Puglia per trascorrere alcuni giorni di vacanza. I soccorsi hanno trasferito in ospedale quattro persone, tre a bordo dell’auto e il conducente del furgone; le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.La dinamica dello schianto è ancora al vaglio delle autorità competenti.