Monte Rosa, salvati due alpinisti tedeschi bloccati sul Breithorn

Sono stati messi in salvo all’alba di oggi i due alpinisti tedeschi rimasti bloccati sul Gemello del Breithorn, nel massiccio del Monte Rosa, al confine tra Italia e Svizzera.Il Soccorso alpino valdostano è riuscito a raggiungerli in elicottero e a portarli a valle. Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale Parini di Aosta per accertamenti: le loro condizioni risultano buone.La corda utilizzata dai due alpinisti si era incastrata nelle doppie, impedendo loro di proseguire la discesa in sicurezza. I tentativi di recupero erano iniziati già ieri, ma le condizioni meteo avverse e la scarsa visibilità avevano reso impossibile l’intervento in elicottero.Anche l’avvicinamento via terra si era rivelato troppo pericoloso, a quota 4.070 metri, per la presenza di neve instabile, rischio di valanghe e crepacci. Il soccorso alpino svizzero aveva a sua volta tentato l’intervento dal versante elvetico, senza successo.