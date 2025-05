Ucraina, attacco russo contro un minibus: 9 morti e 4 feriti. Intanto a Istanbul accordo sullo scambio di prigionieri, ma nessuna tregua

Sumy/Istanbul, 17 maggio 2025 – Una nuova tragedia scuote l’Ucraina settentrionale: nove civili sono morti e quattro sono rimasti feriti dopo che un drone russo ha colpito un minibus nei pressi della città di Bilopillia, nella regione di Sumy, al confine con la Russia. A riferirlo è stata l’amministrazione militare locale attraverso un messaggio su Telegram, accompagnato da fotografie che mostrano il mezzo sventrato dall’esplosione. “Un drone nemico ha colpito un autobus con a bordo civili”, si legge nella nota.

L'attacco arriva in un momento particolarmente delicato sul fronte diplomatico, con il primo incontro diretto in tre anni tra Russia e Ucraina, tenutosi a Istanbul. I colloqui, guidati dal ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov e dal consigliere del Cremlino Vladimir Medinsky, non hanno portato a una tregua, ma hanno prodotto un’intesa su un maxi scambio di prigionieri, con 1.000 detenuti per parte pronti a tornare in patria.

Tuttavia, le condizioni poste da Mosca per un cessate il fuoco – in particolare la cessione di territori ucraini – sono state definite "irricevibili" da Kiev. Il governo ucraino ha rilanciato proponendo un vertice diretto tra il presidente Zelensky e Vladimir Putin come “prossimo passo” per sbloccare il negoziato.

Dalla parte occidentale, i Paesi del gruppo dei Volenterosi hanno espresso scetticismo: “Le condizioni poste dalla Russia sono inaccettabili. Putin non ha dimostrato alcuna reale volontà di porre fine al conflitto”, hanno dichiarato fonti diplomatiche europee, accusando il Cremlino di voler guadagnare tempo e terreno sul campo prima di un vero negoziato.

Intanto, i combattimenti proseguono intensi lungo tutta la linea del fronte, con il rischio concreto che nuovi attacchi contro civili – come quello di Bilopillia – si ripetano nelle prossime ore.