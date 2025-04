Re Carlo e la Regina Camilla chiudono il viaggio in Italia a Ravenna: visita alla tomba di Dante

Si conclude oggi al’ultima tappa della visita ufficiale in Italia die della, con un momento simbolico e altamente evocativo: l’omaggio alla, padre della lingua italiana.

La tappa ravennate chiude un intenso itinerario che, in tre giorni, ha visto i sovrani britannici attraversare Roma, incontrare le massime cariche dello Stato e partecipare a eventi dal forte valore culturale e diplomatico.

Durante il garden party a Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico a Roma, Carlo e Camilla hanno incontrato esponenti di varie fedi religiose e rappresentanti della comunità britannica in Italia. Un momento conviviale e simbolico all’insegna del dialogo e dell’inclusione.

Tra gli appuntamenti più spettacolari, il sorvolo congiunto delle Frecce Tricolori e delle Red Arrows, le pattuglie acrobatiche di Italia e Regno Unito, che hanno colorato il cielo di Roma per celebrare la visita reale.

La giornata di ieri è stata ricca di impegni istituzionali: Re Carlo ha visitato Villa Pamphili insieme alla premier Giorgia Meloni, e successivamente l’ex Mattatoio del quartiere Testaccio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sindaco Roberto Gualtieri. Contemporaneamente, la Regina Camilla si è recata in visita presso un istituto scolastico della Capitale.

Nel pomeriggio, i due sovrani si sono ricongiunti per un momento solenne a Montecitorio, dove sono stati accolti dai Presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa. Qui Re Carlo ha tenuto un discorso alle Camere riunite, segnando un momento storico della sua visita.

A sorpresa, in serata Carlo e Camilla hanno incontrato Papa Francesco in una udienza privata, tenutasi nonostante i recenti problemi di salute del Pontefice. È stata la prima udienza privata di Bergoglio dopo il rientro in Vaticano dal Policlinico Gemelli.

La giornata si è conclusa con una cena di gala al Quirinale, dove i sovrani sono stati ospiti del Presidente Mattarella, suggellando con eleganza e calore la visita di Stato, all’insegna dell’amicizia tra Italia e Regno Unito.