Valentino Mancino, esce il disco ''Strade Bianche''

È disponibile in digitale e nel formato fisico ”Strade Bianche” il nuovo album di Valentino Mancino, un progetto composto da 12 tracce con la direzione artistica di Mariella Restuccia (Musitalia) e gli arrangiamenti di Angelo Compagnoni. Cantautore milanese, classe 1941, si avvicina alla musica studiando pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano Nel 1958 è il cantante solista e pianista del gruppo Baby Luna dove esegue canzoni di diversi generi.

Dopo una serie di concerti che lo portano in giro per l’Europa, nel 1968 forma il gruppo “I Valentino’s”. La passione per la musica, ha portato Valentino a conoscere il grande amore della sua vita, Cocky Mazzetti, celebre cantante degli anni Sessanta con quattro partecipazioni al Festival di Sanremo. Negli anni Valentino Mancino, si è dedicato alla sua carriera con una serie di pubblicazioni, dal disco “Dall’anima ona canzon” ad ”Aria fresca e libertà”, ”E cade la neve”, fino al nuovo progetto ”Strade Bianche”.