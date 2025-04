Pasqua in treno, le scelte degli italiani rivelano i trend di viaggio per i primi ponti del 2025



Trainline analizza i dati sugli spostamenti ferroviari nel periodo pasquale: aumentano le fughe verso le coste, le visite alle città d’arte e i ricongiungimenti familiari. La sostenibilità sempre più al centro delle scelte di viaggio





MILANO – La Pasqua 2025 si preannuncia all'insegna del viaggio per gli italiani, con il treno che si conferma un mezzo sempre più apprezzato per esplorare il Bel Paese e non solo. Trainline, piattaforma leader per la prenotazione di viaggi in treno e pullman, ha analizzato i flussi di viaggio durante il periodo pasquale (18-21 aprile 2025), rivelando le tendenze più interessanti e le mete più ambite a partire dall’analisi di ciò che succede rispetto ad alcune delle direttrici principali come Torino, Milano, Roma e Napoli.





Dalle fughe al mare ai pellegrinaggi culturali, passando per i ricongiungimenti familiari, ecco come gli italiani si preparano a vivere le festività primaverili all'insegna della scoperta e del relax. E con un occhio sempre più attento all'impatto ambientale dei propri spostamenti. Questa fotografia ci racconta quelli che saranno i trend per tutti i ponti che interesseranno il mese di aprile.





Fuga nella natura: tra mare, lago e colline gli italiani scelgono il relax all’aria aperta





Il desiderio di evasione e relax si manifesta in modo chiaro nei dati di Trainline: per Pasqua 2025 gli italiani mostrano una netta preferenza per mete legate alla natura, tra mare, lago e paesaggi verdi. Partendo da Milano, si registra un boom verso località di mare come Santa Margherita Ligure/Portofino (+171%) e Salerno (+133%), mete ideali per chi cerca sole, spiagge e atmosfera mediterranea. Anche i laghi richiamano fortemente i viaggiatori milanesi: Varenna Esino Perledo, affacciata sul lago di Como, segna un'impennata del +218%, posizionandosi tra le destinazioni più amate per una fuga nella quiete. Domodossola (+80%), ai piedi delle Alpi Lepontine, attrae chi desidera immergersi in paesaggi montani e borghi storici. Dal lato delle città che scelgono Milano come meta, si nota un importante aumento di viaggiatori in arrivo da Monterosso (+185%), La Spezia (+153%) e Tirano (+147%), tutte località legate a itinerari panoramici e alla bellezza naturale. La voglia di mare si fa sentire anche altrove: da Roma, Genova segna un +102%, mentre La Spezia cresce del +42%, confermando l'attrattiva della Riviera Ligure. Allo stesso modo, Napoli vive un forte afflusso di viaggiatori da Venezia (+369%) e Milano (+111%), molti dei quali probabilmente diretti verso le isole del Golfo e la Costiera Amalfitana.





Città patrimonio Unesco e luoghi di arte, storia e cultura, si confermano un tesoro da scoprire (o riscoprire)





Le città d’arte italiane rimangono un’attrazione irresistibile, sia per i turisti stranieri che per gli italiani stessi. Roma si conferma meta di pellegrinaggio e crocevia di viaggiatori, con un aumento dei flussi in arrivo da Napoli (+59%) e Genova (+57%). Verona segna un +51% come città di partenza verso Roma, mentre Firenze, Milano e Venezia continuano ad alimentare flussi costanti verso la Capitale. Napoli, invece, si rivela uno snodo cruciale tra Nord e Sud, con un’impennata di arrivi da Venezia (+369%), Reggio Emilia (+130%) e Torino (+73%). Inoltre, guardando alle mete patrimonio Unesco, si attesta da Roma un boom di interesse per Verona, con un incremento del 109% di viaggiatori. La città scaligera, romantica e ricca di storia, è ideale per una fuga all’insegna della cultura e del buon vivere. Da Napoli, la scelta si divide tra Padova, con un aumento del 204% di viaggiatori, Pompei (+22%) e Venezia (+86%).





Ricongiungimenti Familiari: il Treno Come Ponte tra Nord e Sud





La Pasqua è un momento speciale per stare insieme ai propri cari, e il treno facilita i ricongiungimenti familiari, permettendo a studenti e lavoratori fuori sede di tornare a casa per le festività. Napoli si conferma uno snodo cruciale, accogliendo viaggiatori da Venezia (+369%), Reggio Emilia (+130%) e Milano (+111%). Sempre da Milano crescono i viaggiatori diretti a Salerno (+133%), attestando il valore del treno come un mezzo per accorciare le distanze e condividere momenti preziosi in famiglia. Un viaggio in treno può trasformarsi in un'occasione per riscoprire le proprie radici, assaporare i sapori di casa e rafforzare i legami affettivi.





Sostenibilità in Viaggio: il Treno Come Scelta Consapevole





La crescente attenzione all'ambiente spinge sempre più persone a scegliere il treno come alternativa sostenibile ad altri mezzi di trasporto. Secondo un'indagine condotta da SWG per Trainline, oltre la metà dei viaggiatori italiani considera l'impatto ambientale dei propri spostamenti. Viaggiare in treno significa ridurre la propria impronta ecologica e godersi il paesaggio in modo rilassante e consapevole. Un modo per vivere le vacanze in armonia con la natura, contribuendo a preservare la bellezza del nostro pianeta.

Trainline si conferma il compagno di viaggio ideale per esplorare l'Italia in treno, offrendo una piattaforma semplice e intuitiva per pianificare e prenotare i propri spostamenti. Che si tratti di una fuga romantica, di un'avventura culturale o di un ricongiungimento familiare, Trainline rende il viaggio un'esperienza indimenticabile. Grazie alla sua ampia offerta di tratte, tariffe competitive e informazioni in tempo reale, Trainline ti permette di viaggiare in modo comodo, conveniente e sostenibile. L’app è disponibile per dispositivi iOS e Android.