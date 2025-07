La Dott.ssa Rossana Rodà nominata Ambasciatrice di Pace presso la Global Chamber of Business Leaders (GCBL)

Giovedì 10 luglio 2025, la Global Chamber of Business Leaders (GCBL) ha annunciato sul proprio sito ufficiale la nomina della Dott.ssa Rossana Rodà, rinomata imprenditrice italiana, Ambasciatrice di Pace dell’organizzazione, in riconoscimento del suo brillante percorso professionale nel campo degli affari, degli investimenti e della filantropia, nonché per il suo impegno costante nella promozione del dialogo e della cooperazione internazionale.