Papa Francesco, oggi la traslazione della salma in San Pietro

Città del Vaticano – Inizia oggi, con un solenne momento di preghiera, il percorso che accompagnerà Papa Francesco verso l'ultimo saluto del popolo di Dio. Alle ore 9.00, la bara del Pontefice verrà traslata dalla Cappella della Domus Sanctæ Marthæ alla Basilica Papale di San Pietro, con una processione che si preannuncia toccante e ricca di significato.

A presiedere la preghiera iniziale sarà il Cardinale Camerlengo Joseph Farrell, che darà il via al rito di traslazione. Il corteo attraverserà Piazza Santa Marta e Piazza dei Protomartiri Romani, proseguendo poi dall’Arco delle Campane fino a giungere in Piazza San Pietro, per infine entrare nella Basilica Vaticana dalla porta centrale.

Una volta all’interno, il Cardinale Camerlengo presiederà la Liturgia della Parola, al termine della quale sarà aperta la visita dei fedeli alla salma del Santo Padre, che potranno così rendergli omaggio con preghiere e raccoglimento.

Commemorazione in Parlamento e funerali solenni sabato

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, si terrà una commemorazione ufficiale di Papa Francesco in Aula alla Camera dei Deputati, testimoniando il profondo legame che il Pontefice ha saputo costruire anche con le istituzioni laiche della Repubblica.

I funerali solenni del Santo Padre si svolgeranno sabato alle ore 10.00, sul sagrato della Basilica Vaticana, alla presenza di fedeli provenienti da ogni parte del mondo e di una vasta rappresentanza del panorama geopolitico internazionale. Numerosi i leader attesi, tra cui l’ex presidente USA Donald Trump, il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L’ultimo saluto a Papa Francesco, il “Papa della misericordia e del dialogo”, si preannuncia come un evento di portata storica, segnato dalla partecipazione di milioni di persone e da un cordoglio universale che attraversa fedi, culture e confini.