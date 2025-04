Papa Francesco, l’ultimo saluto: funerali sabato 26 aprile a San Pietro

Si terranno sabato 26 aprile 2025 alle ore 10, sul sagrato della Basilica di San Pietro, i funerali di Papa Francesco, scomparso lunedì 21 aprile all’età di 88 anni. L’annuncio è arrivato dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Vaticano. A presiedere la cerimonia sarà il cardinale decano Giovanni Battista Re, mentre sono attesi capi di Stato e leader religiosi da tutto il mondo. Tra i nomi confermati, l’ex presidente USA Donald Trump, il presidente francese Emmanuel Macron e il leader ucraino Volodymyr Zelensky.

Papa Francesco, nato Jorge Mario Bergoglio, è stato stroncato da un ictus seguito da un collasso cardiocircolatorio. Con la sua morte si chiude un pontificato durato 12 anni che ha lasciato un’impronta profonda nella storia della Chiesa e della società globale. Eletto il 13 marzo 2013 dopo la rinuncia di Benedetto XVI, è stato il primo pontefice proveniente dalle Americhe e il secondo Papa più anziano della storia.

"Offro la mia sofferenza per la pace": il testamento spirituale

Nel suo testamento, Papa Francesco ha scritto parole che rispecchiano pienamente il suo magistero: "Offro la mia sofferenza per la pace e la fratellanza tra i popoli". Un messaggio che riassume l’intero pontificato, segnato dall’impegno per la giustizia sociale, la vicinanza agli ultimi e la promozione del dialogo interreligioso.

Durante il suo pontificato, Bergoglio ha compiuto 47 viaggi apostolici in 66 Paesi, molti dei quali in luoghi segnati da povertà, conflitti e marginalità. Una Chiesa “in uscita”, come lui stesso amava definirla.

Camera ardente a San Pietro dal 23 aprile

La salma di Papa Francesco si trova attualmente nella Cappella di Santa Marta, dove resterà fino a mercoledì 23 aprile. Alle ore 9.00 di quel giorno, dopo un momento di preghiera guidato dal cardinale camerlengo Kevin Joseph Farrell, il feretro attraverserà Piazza Santa Marta e Piazza dei Protomartiri Romani per essere portato a San Pietro, attraverso la Porta Centrale.

Il Papa sarà deposto all’altare della Confessione, dove si terrà una Liturgia della Parola. Da quel momento, e fino a venerdì sera, la salma sarà esposta alla venerazione dei fedeli.

Papa Francesco sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si recherà il corteo funebre dopo la liturgia di sabato. Un luogo simbolico: qui il Papa amava recarsi prima e dopo ogni viaggio apostolico, affidando le sue missioni alla Vergine.

Cinque giorni di lutto nazionale

In Italia, il Consiglio dei Ministri ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale. Il primo è oggi, martedì 22 aprile. Le bandiere saranno a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici e si terranno momenti di commemorazione istituzionale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno espresso profondo cordoglio, definendo Papa Francesco “un riferimento morale e spirituale per il nostro tempo”.