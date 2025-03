Trump minaccia sanzioni più dure contro la Russia e invita a un cessate il fuoco, mentre l’Ucraina subisce nuovi bombardamenti

WASHINGTON - Donald Trump ha espresso la sua intenzione di imporre "ampie sanzioni bancarie, sanzioni e dazi alla Russia" fino a quando non sarà raggiunto un cessate il fuoco e un accordo definitivo sulla pace. In un messaggio pubblicato sul suo social, Truth Social, l'ex presidente degli Stati Uniti ha esortato la Russia e l'Ucraina a sedersi al tavolo delle trattative "ora, prima che sia troppo tardi". Questo invito arriva mentre la situazione sul campo di battaglia continua a deteriorarsi, con nuovi episodi di violenza che segnano l'escalation del conflitto tra i due paesi.

Nel frattempo, l'Ucraina ha subito oggi un attacco massiccio da parte delle forze russe, che hanno bombardato l'infrastruttura energetica e del gas del paese con missili e droni. Secondo quanto riferito da Kiev, diverse regioni sono state nuovamente colpite da raid, mettendo in difficoltà il sistema energetico ucraino. Il ministro dell’Energia ucraino, Guerman Galouchtchenko, ha confermato l'attacco, scrivendo su Facebook che "si stanno prendendo tutte le misure necessarie per stabilizzare le forniture".

Galouchtchenko ha denunciato la strategia della Russia di mirare a danneggiare l'energia ucraina, affermando che "la Russia sta cercando di danneggiare la popolazione ucraina bombardando gli impianti di produzione di energia e gas, senza abbandonare il suo obiettivo di privarci di elettricità e calore e di causare il danno maggiore ai cittadini comuni". Questo nuovo attacco ai danni delle infrastrutture critiche segna un altro capitolo drammatico di un conflitto che continua a causare devastazione in Ucraina.

In risposta a questi sviluppi, Trump ha ribadito la sua posizione di pressione economica sulla Russia, sottolineando l'urgenza di un accordo di pace, ma lasciando intendere che la via diplomatica potrebbe essere l'unica soluzione per fermare la continua escalation del conflitto.