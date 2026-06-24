Milano, agente della Polizia locale muore durante un inseguimento: cordoglio delle istituzioni

Messaggi di cordoglio da colleghi, amici e cittadini per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano, deceduto nella serata di lunedì a seguito di una caduta avvenuta durante un inseguimento in servizio.

Il 39enne, originario di Mazara del Vallo, si era lanciato all’inseguimento di un’Audi Q7 a noleggio che non si era fermata a un alt imposto durante un controllo stradale. L’episodio è ora al vaglio delle autorità competenti.

Il conducente del veicolo, un 27enne di nazionalità albanese, è stato successivamente individuato a Monza e arrestato con l’accusa di fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale. Si trova attualmente in carcere.

Il cordoglio e i messaggi di vicinanza

Sui social sono centinaia i messaggi dedicati all’agente, ricordato come una persona “gentile, disponibile e profondamente legata al proprio lavoro”. Molti colleghi hanno sottolineato la sua dedizione alla divisa e il forte senso del dovere.

In segno di lutto, anche una discoteca milanese in cui aveva lavorato in passato ha scelto di restare chiusa per due giorni.

L’omaggio delle forze dell’ordine

Nella giornata di martedì, a Milano, le forze dell’ordine hanno reso omaggio a Imprezzabile con una cerimonia simbolica davanti al comando decentrato 4 della Polizia locale, in via Oglio, dove l’agente prestava servizio.

Hanno partecipato rappresentanti di Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, in un momento di raccoglimento condiviso tra diversi corpi dello Stato.

Le istituzioni: il cordoglio del Quirinale e del governo

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso “profonda rattristazione” e vicinanza alla famiglia dell’agente, sottolineando il valore del servizio svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine.

Anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il proprio cordoglio, ricordando il sacrificio di chi indossa una divisa e opera per la sicurezza dei cittadini.

Una carriera costruita a Milano

Imprezzabile, che ad agosto avrebbe compiuto 40 anni, aveva costruito la sua vita professionale a Milano, entrando nella Polizia locale da circa quattro anni dopo esperienze anche nel settore della sicurezza privata.

La vicenda ha suscitato profonda commozione nella comunità cittadina e tra i colleghi, che lo ricordano come un agente stimato e molto legato al proprio lavoro.