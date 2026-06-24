Camaiore, spara e uccide moglie e figlio in casa: fermato un 62enne

Camaiore, Versilia - Duplice omicidio nel pomeriggio sulle colline di Camaiore, in località Vado, in Versilia. Un uomo di 62 anni,, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso a colpi di fucile la moglie e il figlio all’interno dell’abitazione di famiglia.

Le vittime sono Kathy Andreoni, 52 anni, moglie dell’uomo, e Mirko Moriconi, 24 anni, figlio della coppia. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia si sarebbe consumata poco prima delle 15. L’allarme è stato lanciato dopo che alcuni familiari e vicini hanno sentito degli spari provenire dalla casa.

La centrale operativa del 118 ha ricevuto la chiamata alle 14.32, con la segnalazione di una sparatoria e della presenza di una persona armata sul tetto dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i carabinieri, i vigili del fuoco e l’elisoccorso, ma per le due vittime non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’indagine, l’uomo avrebbe pronunciato ai parenti e ai vicini accorsi sul posto la frase: «Mi sono liberato di loro». Moriconi è stato poi preso in consegna dai militari e accompagnato in caserma.

Gli investigatori stanno ora ricostruendo il movente e la dinamica del delitto. Stando alle prime informazioni, il figlio Mirko sarebbe rientrato a casa dopo pranzo, intorno alle 14.30, e poco dopo sarebbe avvenuta la sparatoria. Al momento gli inquirenti ipotizzano un possibile contrasto familiare, ma ogni elemento resta al vaglio.

L’abitazione è stata posta sotto sequestro e saranno svolti tutti gli accertamenti necessari per chiarire quanto accaduto e ricostruire gli ultimi momenti prima della tragedia.