Grave incidente sulla A4 a Cormano, bus con scolaresca tampona un tir: 4 feriti, tra cui il conducente in gravi condizioni

MILANO - Un grave incidente stradale ha avuto luogo oggi sulla A4, all'altezza dell'uscita di Cormano, in provincia di Milano, coinvolgendo un bus che trasportava una scolaresca di una scuola elementare di Ivrea. Il veicolo, che stava viaggiando verso il bergamasco, ha tamponato un tir, finendo poi contro il guard-rail. A bordo del bus c’erano 44 bambini e alcune insegnanti, che hanno vissuto momenti di paura.

Il conducente del bus, un uomo di 43 anni, ha riportato gravi traumi al bacino e alle gambe ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova attualmente in gravi condizioni. Due insegnanti, di 51 e 58 anni, insieme a due bambine, sono state ricoverate in codice giallo, con ferite lievi, e sono state trasferite rispettivamente all'ospedale Bassini di Sesto San Giovanni e al San Raffaele di Milano.

Secondo quanto riferito da Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), il resto della comitiva, composta da 42 bambini e 3 insegnanti, ha fortunatamente riportato solo lievi contusioni. I bambini sono stati trasferiti su un altro pullman e sono stati accompagnati a casa, dove potranno riunirsi con le loro famiglie.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente numerosi soccorsi: due mezzi di coordinamento maxiemergenze Reu, due automediche, cinque ambulanze, un pullmino Areu, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno gestito la situazione e assicurato il soccorso alle persone coinvolte.

Le forze dell'ordine stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente, mentre si cerca di fare luce sulle cause che hanno portato il bus a tamponare il tir e finire contro il guard-rail.