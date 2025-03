Papa Francesco: prosegue il ricovero al Gemelli, condizioni stazionarie

ROMA - Ilcontinua il suo ricovero presso il, dove si trova dala causa di unaemersa dopo le complicazioni di un’infezione polimicrobica.

Secondo il bollettino medico diffuso dalla Sala Stampa Vaticana, le condizioni del Pontefice restano stazionarie, senza episodi di insufficienza respiratoria. "Come programmato, durante il giorno ha effettuato l'ossigenoterapia ad alti flussi e nella notte verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva", si legge nella nota. Inoltre, Papa Francesco ha incrementato la fisioterapia respiratoria e motoria attiva, trascorrendo la giornata in poltrona. Tuttavia, la prognosi rimane riservata a causa della complessità del quadro clinico.

La giornata del Papa

Nonostante il ricovero, Papa Francesco ha continuato a partecipare ad alcune attività. Questa mattina, nel suo appartamento privato al 10° piano del Gemelli, ha preso parte al rito della benedizione delle Sacre Ceneri, ricevendo il sacramento e l’Eucaristia.

Successivamente, ha dedicato del tempo al lavoro e ha avuto un colloquio telefonico con Padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza. Nel pomeriggio, ha alternato riposo e attività lavorative.