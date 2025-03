Le parole di Giorgia Meloni per l'8 marzo: "Le donne sono il cuore pulsante della nostra società"

ROMA - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condiviso un messaggio sui social che celebra il ruolo fondamentale delle donne nella nostra società. "Coraggiose, instancabili, determinate: le donne sono il cuore pulsante della nostra società", ha scritto la premier, sottolineando come ogni giorno le donne contribuiscano, con forza, talento e dedizione, alla costruzione, all'innovazione e all'ispirazione del nostro Paese.

Meloni ha anche evidenziato l'importante traguardo raggiunto in Italia per quanto riguarda l'occupazione femminile. "I numeri parlano chiaro: l'occupazione femminile ha raggiunto il livello più alto di sempre, superando i dieci milioni di donne lavoratrici", ha dichiarato, sottolineando che questo risultato, sebbene significativo, è solo un passo verso una vera parità di genere. "Un risultato importante, ma sappiamo che molto resta da fare per una parità piena in ogni ambito", ha aggiunto la presidente del Consiglio.

Nel suo messaggio, Meloni ha anche fatto un richiamo forte alla necessità di superare le barriere che ancora esistono nella conciliazione tra carriera e vita privata. "Le donne non devono più scegliere tra carriera e vita privata", ha affermato, sottolineando che la parità significa garantire a tutte le donne le condizioni per realizzarsi pienamente, senza dover sacrificare né il lavoro né la vita familiare.

Infine, la presidente del Consiglio ha ribadito l'impegno del Governo a proseguire nella creazione di opportunità che permettano a ogni donna di esprimere il proprio potenziale al massimo, senza limiti e senza barriere. "Continueremo a lavorare per creare le opportunità che permettano a ogni donna di esprimere il proprio potenziale al massimo", ha concluso Meloni.

Un messaggio di speranza e di impegno verso un futuro in cui le donne possano finalmente realizzare pienamente se stesse in ogni aspetto della loro vita, con l'accesso a tutte le opportunità, senza ostacoli.