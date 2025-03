Droga: al carnevale con 100 gr di coca, arrestato

LATERZA - La sera del 4 marzo, durante un controllo stradale organizzato lungo la SS 7 Appia, i Carabinieri della Stazione di Laterza hanno arrestato un 51enne del posto, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo faceva parte delle consuete misure di sicurezza predisposte per garantire l’ordine pubblico in occasione dei festeggiamenti di Carnevale nel comune di Laterza.Tutto è iniziato quando i carabinieri hanno notato un’autovettura condotta da un individuo già noto come assuntore di sostanze stupefacenti. Nonostante fosse stato intimato di fermarsi per il controllo dei documenti di circolazione, l'autista ha inizialmente finto di accostare, ma non appena i militari si sono avvicinati, ha accelerato improvvisamente nel tentativo di eludere il controllo.Nel corso della manovra, il conducente ha lanciato due grossi involucri di plastica trasparente dal finestrino. I Carabinieri hanno prontamente recuperato gli oggetti, scoprendo che si trattava di cocaina. Da quel momento è iniziato un inseguimento che ha portato i militari a raggiungere e fermare il fuggitivo poco dopo, alle porte di Laterza.I 100 grammi di cocaina sequestrata sono stati inviati al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per le necessarie analisi qualitative e quantitative.Il 51enne è stato arrestato, ma, come previsto dalla legge, resta salva la presunzione di innocenza fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa degli sviluppi delle indagini.