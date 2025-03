FASANO - Un uomo di 41 anni ha perso la vita all'alba in un tragico incidente stradale avvenuto a Fasano, in provincia di Brindisi.

La vittima era a bordo di un furgoncino che, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha impattato violentemente contro il guard-rail.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Fasano e i vigili del fuoco, che hanno prestato soccorso e messo in sicurezza l'area.