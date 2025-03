Vertice a Londra: 'Piano di pace per Kiev con gli Usa'

LONDRA - Si è svolto a Londra un vertice cruciale per definire una strategia comune a difesa dell'Ucraina, minacciata dall'aggressione russa e ora anche dall'ostilità americana. L'incontro, convocato dal premier britannico Keir Starmer, ha riunito 16 Paesi euroatlantici, oltre alla Nato e all'Unione Europea, con l'obiettivo di rinsaldare l'unità occidentale dopo la frattura emersa tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in diretta televisiva.

Al termine del summit, Starmer ha sottolineato la necessità di mettere l'Ucraina nella posizione più forte possibile per poter negoziare con un vantaggio strategico. "Stiamo raddoppiando il nostro supporto", ha dichiarato, evocando inoltre un piano per "una pace duratura e giusta", ribadendo il ruolo cruciale degli Stati Uniti come partner indispensabile.

Prima dell'inizio del vertice, la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha incontrato Starmer a Downing Street. Durante il colloquio, Meloni ha evidenziato l'importanza della coesione occidentale: "Tutti vogliamo una pace duratura e giusta. Ma è fondamentale coordinarci e dialogare. Dobbiamo evitare il rischio di divisioni interne all'Occidente, altrimenti saremo più deboli. Il Regno Unito e l'Italia possono avere un ruolo chiave nella costruzione di ponti".

Il vertice ha rappresentato un momento decisivo per riaffermare l'impegno internazionale a sostegno di Kiev e per ricucire eventuali fratture politiche, al fine di mantenere una linea comune e una strategia efficace nella difesa dell'Ucraina.