Papa Francesco in ripresa: "Notte serena e colazione in poltrona"

ROMA - Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, continua il suo percorso di cura con segnali incoraggianti. La Sala stampa della Santa Sede ha comunicato che il Pontefice ha trascorso "una notte serena", si è alzato e ha fatto colazione in poltrona. Nel corso della giornata sarà diffuso un nuovo bollettino medico con ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Condizioni stazionarie, ma segnali di miglioramento

Nella giornata di ieri era già stato segnalato "un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori", rilevato dagli esami del sangue effettuati dallo staff medico. Tuttavia, il quadro clinico generale resta stabile, con la necessità di proseguire le terapie per debellare l’infezione.

La visita di Giorgia Meloni

Nonostante il riposo assoluto prescritto dai medici, Papa Francesco ha continuato a occuparsi delle sue attività lavorative, leggendo i quotidiani e confrontandosi con i suoi collaboratori più stretti. Nel pomeriggio di ieri ha ricevuto in visita la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con cui si è trattenuto in forma privata per circa 20 minuti.

La premier ha espresso a Papa Francesco "gli auguri di pronta guarigione, a nome del Governo e dell'intera nazione", raccontando poi con sollievo: "Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo. Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell'umorismo".

Il Pontefice, per il momento, continuerà a seguire le indicazioni mediche che gli impongono riposo assoluto e l’evitare sbalzi di temperatura. Nonostante le restrizioni, il suo impegno e la sua forza d’animo restano saldi, rassicurando i fedeli di tutto il mondo.