Lecce, aggressioni al personale sanitario: un arresto

CUTROFIANO - Un nuovo episodio di violenza ai danni del personale sanitario si è verificato in Puglia, portando all’arresto di un uomo. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cutrofiano hanno eseguito un arresto in flagranza differita nei confronti di un individuo, classe 1977, originario di Galatina ma residente a Torino.

L’arresto è scaturito a seguito di un’aggressione avvenuta nella notte del 18 febbraio 2025 presso la Guardia Medica di Cutrofiano. L’uomo, dopo essere stato visitato dal medico di turno, lo avrebbe aggredito per futili motivi, probabilmente legati alla richiesta di pagamento della prestazione, poiché non residente nella regione. Il medico ha riportato lesioni con una prognosi di sette giorni.

Determinante è stata la segnalazione tempestiva dell’accaduto, che ha permesso di applicare l’arresto in flagranza differita, reso possibile dalla visita medica della vittima entro le 48 ore dall’aggressione. Dopo le formalità di rito, il fermato è stato condotto presso il proprio domicilio, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce.

L’Arma dei Carabinieri ha ribadito il proprio impegno nella tutela della sicurezza del personale sanitario, sempre in prima linea per garantire assistenza alla comunità. Contrastare le aggressioni ai danni di medici e operatori sanitari è una priorità, e le forze dell’ordine continueranno a vigilare per garantire un ambiente di lavoro sicuro e sereno per tutti gli operatori della salute.