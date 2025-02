Bologna, tenta di investire una pattuglia e fuggendo si schianta: arrestato

Nella circostanza, uno dei due militari ha rischiato di essere investito dal 19enne, il quale una volta forzato il posto di controllo ha imboccato contromano la rotonda vicino al raccordo autostradale per poi proseguire in direzione di Marzabotto (BO). Inseguito dai Carabinieri, il 19enne ha continuato incessantemente la fuga sulla SS64 fino a perdere totalmente il controllo dell’autovettura all’interno del Comune di Vergato, dove poi si è schiantato contro una staccionata in legno restando in bilico sopra un muretto. Sceso dal veicolo, il 19enne ha tentato di scappare a piedi ma è stato immediatamente bloccato e perquisito. Nella sua disponibilità è stato trovato un coltello a serramanico, una bomboletta di spray urticante, delle forbici, una chiave inglese e una modica sostanza stupefacente. Nel corso degli accertamenti, i Carabinieri hanno verificato che il 19enne non aveva mai conseguito la patente di guida e l’autovettura che guidava è risultata rubata in un’altra provincia, all’interno della quale è stato ritrovato anche un coltello con lama a scatto.





Dopo le procedure di identificazione, il 19enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto in Tribunale per la celebrazione del giudizio per direttissima all’esito del quale l’arresto è stato convalidato e il processo si è concluso con la sottoposizione del 19enne alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora in un altro Comune. È il secondo caso in pochi giorni di esposizione a rischio di un Carabiniere a causa di una macchina che non si ferma all’alt. In ultimo quello verificatosi martedì scorso ad Imola, dove una pattuglia del Radiomobile ha inseguito un’autovettura il cui conducente, anche questa volta sprovvisto di patente di guida, per sfuggire al controllo ha speronato ripetutamente la gazzella. Nella circostanza uno dei Carabinieri ha riportato 45giorni di prognosi.



BOLOGNA - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 19enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, accusato del reato di resistenza a un pubblico ufficiale, ricettazione e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Durante la notte, una pattuglia di Carabinieri, impegnata nel servizio di controllo del territorio, ha sorpreso nel parcheggio antistante un supermercato della zona, un’utilitaria con a bordo il 19enne con il volto travisato da un passamontagna che, alla vista dei militari, è partito a forte velocità lungo la strada provinciale 325 R di Val di Setta e Val di Bisenzio in direzione Vado-Sasso Marconi, fino ad arrivare nei pressi del casello autostradale di Sasso Marconi dov’è stata intercettata da una pattuglia del Radiomobile che gli ha intimato immediatamente l’alt, nonostante la sua forte velocità.