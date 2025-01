Una mattinata di inclusione e divertimento al Luna Park di Arezzo

AREZZO - Il Luna Park di Arezzo ha eccezionalmente acceso giostre e attrazioni per gli ospiti dell’Istituto di Agazzi e dei centri diurni cittadini. Decine di ragazzi e di ragazze con disturbi del neurosviluppo hanno vissuto una mattinata di divertimento, di spensieratezza e di inclusione, partecipando a un tradizionale appuntamento di inizio anno in cui gestori e operatori del parco divertimenti di viale Duccio di Buoninsegna hanno confermato la loro sensibilità verso l’ambito sociale. - Il Luna Park di Arezzo ha eccezionalmente acceso giostre e attrazioni per gli ospiti dell’Istituto di Agazzi e dei centri diurni cittadini. Decine di ragazzi e di ragazze con disturbi del neurosviluppo hanno vissuto una mattinata di divertimento, di spensieratezza e di inclusione, partecipando a un tradizionale appuntamento di inizio anno in cui gestori e operatori del parco divertimenti di viale Duccio di Buoninsegna hanno confermato la loro sensibilità verso l’ambito sociale.





L’iniziativa è stata infatti promossa gratuitamente dal Luna Park che resterà ad Arezzo fino a domenica 26 gennaio e che, in questo periodo, ha previsto anche iniziative promozionali rivolte alla città. Tra queste è rientrata proprio l’apertura straordinaria per gli ospiti dei servizi diurni e residenziali di Start dell’Istituto di Agazzi che è stata estesa anche agli utenti di altre cooperative e altri centri del territorio a cui è stata offerta l’opportunità di vivere un momento dedicato esclusivamente a loro tra montagne russe, autoscontri e altre attrazioni movimentate a velocità limitata per favorirne una serena e sicura fruizione. «Rinnoviamo il nostro ringraziamento ai gestori e al personale del Luna Park - commenta la dottoressa Valentina Albiani, psicologa dell’Istituto di Agazzi, - per questa iniziativa che è stata vissuta con il sorriso sulle labbra da tanti ragazzi e tante ragazze, contribuendo a proporre una reale esperienza di inclusione, socializzazione e partecipazione alle opportunità offerte del territorio».