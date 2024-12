Giubileo 2025: al via con l’apertura della Porta Santa e la messa di Natale

Città del Vaticano, 24 dicembre 2024 – Con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, Papa Francesco inaugurerà ufficialmente questa sera, alle ore 19, il Giubileo ordinario del 2025. Alla cerimonia, che segna l’inizio dell’Anno Santo, sarà presente anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Subito dopo l’apertura della Porta Santa, il pontefice celebrerà la tradizionale messa di Natale.

Un evento storico e spirituale

Il Giubileo ordinario 2025 terminerà il 6 gennaio 2026, solennità dell’Epifania. Si tratta del primo Anno Santo ordinario dal 2000, quando fu celebrato sotto il pontificato di San Giovanni Paolo II. L’ultimo Giubileo straordinario, invece, fu indetto da Papa Francesco nel 2015 e dedicato al tema della misericordia.

Le parole della premier Meloni

Nella giornata di ieri, in occasione dell’inaugurazione di Piazza Pia, la premier Meloni ha sottolineato l’importanza del cosiddetto “metodo Giubileo”, affermando che esso rappresenta una dimostrazione di come "le cose in Italia si possano fare bene e velocemente".

Un evento di portata globale

Per questo Giubileo si attendono oltre 32 milioni di pellegrini nei prossimi mesi, che trasformeranno Roma nel cuore spirituale e culturale del mondo. Il Giubileo, istituito per la prima volta da Papa Bonifacio VIII nel 1300, è un evento che richiama fedeli da ogni angolo del pianeta, offrendo loro un’opportunità unica di indulgenza plenaria attraverso la preghiera e il pellegrinaggio.

Un messaggio di speranza

Il tema scelto per il Giubileo 2025, “Pellegrini di Speranza”, richiama i fedeli a riflettere sul ruolo della fede come guida nelle difficoltà della vita e come strumento di unione tra le persone di tutte le nazionalità e culture.

Roma, nel frattempo, si prepara a gestire l’afflusso massiccio di pellegrini con misure di sicurezza rafforzate e una rete di infrastrutture potenziata per garantire accoglienza e ordine.