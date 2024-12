'Pulikamin', Tradizione e Innovazione al Servizio della Sicurezza e dell’Ambiente

Dal mestiere dello spazzacamino alle tecnologie brevettate: come Pulikamin guida il settore con soluzioni rivoluzionarie e sostenibili.





OSTUNI (BR) - Fondata nel 1990, Pulikamin ha trasformato un’antica tradizione in un modello di innovazione e sostenibilità. Con una visione chiara e un impegno costante verso l’eccellenza, l’azienda è diventata un punto di riferimento per la pulizia delle canne fumarie e la sicurezza domestica. Grazie a sistemi brevettati come il rivoluzionario Protech System, Pulikamin continua a ridefinire gli standard del settore, anticipando le esigenze dei clienti e garantendo interventi sicuri, efficienti e rispettosi dell’ambiente.





L’intervista di Alessandro Nardelli al responsabile della Pulikamin, Vincenzo Santoro:





D. Quando e come è nata Pulikamin e quale visione ha guidato l'azienda verso il successo nel proprio settore?





R. Pulikamin è nata nel 1990 con la missione di valorizzare un mestiere antico, quello dello spazzacamino, combinandolo con tecnologie moderne per offrire un servizio innovativo, sicuro e di alta qualità. La nostra visione è sempre stata quella di essere pionieri nel settore, anticipando le esigenze dei clienti e alzando costantemente gli standard del mercato.





D. Il vostro motto è "Creiamo il nuovo, brevettiamo il meglio, lasciamo agli altri l’illusione di imitarci". Come questo principio ispira il lavoro quotidiano e le scelte strategiche dell’azienda?





R. Il nostro motto, "Creiamo il nuovo, brevettiamo il meglio, lasciamo agli altri l’illusione di imitarci", sintetizza la nostra posizione di leadership nel settore. Pulikamin è ormai un punto di riferimento: ogni nostra innovazione definisce nuovi standard, tanto che la concorrenza tenta spesso di imitarci. Tuttavia, ciò che ci distingue è la capacità di innovare costantemente, creando soluzioni brevettate e uniche, che non possono essere replicate. Questo ci permette di mantenere sempre un vantaggio competitivo e di consolidare la nostra reputazione di eccellenza.





D. Come riuscite a combinare la tradizione dello spazzacamino con le moderne tecnologie per offrire un servizio innovativo e affidabile?





R. Pulikamin riesce a fondere la tradizione dello spazzacamino con tecnologie all'avanguardia. Grazie all’esperienza tramandata e all’uso di sistemi brevettati come Protech System, garantiamo interventi efficaci e non invasivi, preservando l’ambiente e migliorando l’affidabilità del servizio.





D. La vostra ultima creazione è il sistema Protech System, definito rivoluzionario. Quali sono gli elementi chiave che lo distinguono dai sistemi tradizionali di pulizia?





R. Il Protech System rappresenta il culmine della nostra ricerca tecnologica. Si tratta di un sistema rivoluzionario che garantisce una pulizia profonda, azzerando le emissioni di polvere e i rischi di incendio. È progettato per essere sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente, distinguendosi nettamente dai sistemi tradizionali di pulizia.





D. Come il Protech System contribuisce a garantire sicurezza contro gli incendi e a ridurre l’impatto ambientale durante le operazioni di pulizia?





R. Il Protech System contribuisce a prevenire incendi domestici eliminando completamente i residui dalle canne fumarie. Allo stesso tempo, è progettato per azzerare la dispersione di polveri, garantendo interventi sicuri sia per le persone che per l’ambiente. Questo sistema riflette il nostro impegno verso un futuro più sostenibile.





D. Il Protech System ha ricevuto importanti certificazioni. Può raccontarci di più su questi riconoscimenti e sul processo di validazione?





R. Il Protech System ha ottenuto le massime certificazioni del settore, superando tutti i test di sicurezza e performance. Questi riconoscimenti non solo certificano la qualità del nostro lavoro, ma consolidano Pulikamin come unica azienda in Italia con un sistema di pulizia brevettato che rappresenta il massimo dell’innovazione tecnologica.





D. La reputazione di Pulikamin è legata alla qualità dei servizi. Quali sono le principali preoccupazioni dei clienti e come l'azienda risponde alle loro esigenze?





R. I clienti si preoccupano principalmente di mantenere la casa pulita e di garantire la sicurezza degli impianti. Grazie ai nostri sistemi innovativi, rispondiamo a queste esigenze con interventi non invasivi e altamente sicuri, eliminando i rischi di sporco e garantendo una pulizia impeccabile.





D. Il team di Pulikamin è composto da 16 operatori qualificati. Quali programmi di formazione seguite per mantenere alto il livello di competenza del personale?





R. Il nostro team, composto da 16 operatori qualificati, è costantemente formato attraverso corsi di aggiornamento tecnico e certificazioni. Questo ci consente di mantenere standard elevati di competenza e professionalità, assicurando ai clienti un servizio d’eccellenza.





D. Dopo il successo di SondaFlex, PowerKamin e ora Protech System, quali altre innovazioni possiamo aspettarci da Pulikamin nei prossimi anni?





R. Dopo il successo di SondaFlex, PowerKamin e Protech System, stiamo lavorando su nuove tecnologie che presenteremo presto. Il nostro obiettivo è continuare a innovare, offrendo sistemi ancora più performanti e consolidando la nostra leadership nel settore.