Taranto, insegnante in pensione trovata morta: indagini in corso

MARINA DI LEPORANO - Silvana La Rocca, insegnante in pensione di 73 anni, è stata trovata morta ieri sera nel giardino della sua abitazione a Marina di Leporano, in provincia di Taranto. Sul corpo della donna sono state riscontrate alcune ferite, probabilmente causate da un’arma da taglio, alimentando i sospetti di un possibile omicidio.

L’allarme dato dal figlio

A trovare il corpo è stato uno dei figli della donna, che si era recato presso l’abitazione dopo diverse ore senza riuscire a mettersi in contatto con lei. La donna, vedova dal 2002 dopo la tragica morte del marito, ex operaio dell’Ilva deceduto in un incidente sul lavoro, viveva da sola.

Le indagini e l’autopsia

Le autorità, guidate dal pubblico ministero Salvatore Colella, stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. L’autopsia, che sarà disposta nelle prossime ore, sarà fondamentale per chiarire la natura delle ferite e determinare se si tratti di un’aggressione mortale o di un’altra dinamica.

Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna pista, compresa quella dell’omicidio. Sul luogo sono stati effettuati rilievi accurati per cercare eventuali tracce o indizi che possano portare a comprendere le circostanze della morte.