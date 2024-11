Rimini, violenza sessuale di gruppo su una 16enne: due arresti

RIMINI – Un'operazione dei Carabinieri di Rimini ha portato all'arresto di due giovani, un 18enne e un 17enne, accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 16 anni.La vicenda risale allo scorso agosto quando la vittima, dopo essere stata lasciata in strada da due sconosciuti, ha chiamato i soccorsi denunciando di aver subito violenze sessuali. Le successive visite mediche hanno confermato le violenze, con una prognosi di 30 giorni.Grazie alle testimonianze della ragazza e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dei due aggressori. Le analisi del DNA hanno fornito la prova definitiva del loro coinvolgimento.L'18enne, residente in provincia di Pesaro e Urbino, è stato arrestato e condotto nel carcere di Pesaro. Il minore, invece, è stato trasferito nell'Istituto penale per minorenni di Bologna.