Biden saluta la corsa per la Casa Bianca: standing ovation alla convention democratica di Chicago

Chicago, agosto 2024 – Un lungo e caloroso addio alla scena politica. Il presidente Joe Biden è stato accolto con cinque minuti di applausi, una standing ovation e il canto "We love Joe" alla convention democratica di Chicago, segnando la fine della sua corsa per la Casa Bianca dopo 50 anni di carriera politica. Durante la serata, Biden ha tenuto un emozionante discorso che ha chiuso la prima giornata della convention, mentre passava simbolicamente la torcia alla vicepresidente Kamala Harris.

La figlia di Biden, Ashley, ha presentato il padre, consolidando il sostegno familiare in questo momento storico. "Sarò il miglior volontario che Kamala e Tim abbiano mai avuto", ha detto il presidente, abbracciando affettuosamente Harris, indicata come la nuova leader del partito per le elezioni presidenziali del 2024. L’immagine di Biden, accompagnato dalla moglie Jill e dalla nipote, mentre salutava il pubblico accanto a Harris e al marito Doug Emhoff, ha segnato un passaggio emozionante nella storia politica americana.

“La Democrazia Ha Prevalso e Deve Essere Mantenuta”

Nel suo discorso, Biden ha ripercorso la sua presidenza, sottolineando il suo amore per l'America e descrivendo la campagna elettorale come una "battaglia per l'anima degli Stati Uniti". Con toni forti, ha attaccato il suo rivale Donald Trump, definendolo un "perdente" e un "criminale", facendo riferimento ai drammatici eventi del 6 gennaio 2021, quando una folla violenta invase il Campidoglio. "In America non c'è posto per la violenza politica", ha affermato con forza.

Biden ha anche parlato dei successi del suo mandato, tra cui le riforme infrastrutturali, attaccando Trump per non aver realizzato quanto promesso in questo settore. "Donald Trump ha promesso una settimana delle infrastrutture ogni settimana, ma non ha mai costruito niente", ha detto Biden, evidenziando invece la sua legge bipartisan sulle infrastrutture come una delle principali realizzazioni della sua presidenza.

Biden Passa il Testimone a Kamala Harris

Biden ha poi toccato il tema della sua successione, affermando che Kamala Harris è stata la "migliore decisione" che abbia mai preso. "Amo il mio lavoro, ma amo di più il mio Paese", ha dichiarato Biden, sottolineando che Harris è pronta a guidare l'America con competenza e integrità.

Kamala Harris è poi salita a sorpresa sul palco, accolta da una nuova ovazione. "Voglio rendere omaggio al nostro grande presidente Joe Biden. Ti saremo grati per sempre", ha detto la vicepresidente. Il suo discorso ufficiale è atteso per l'ultima giornata della convention.

Anche la deputata Alexandria Ocasio-Cortez ha reso omaggio alla leadership di Biden, dichiarando: "Grazie, Joe Biden, per la tua leadership. Eleggeremo Kamala Harris e Tim Walz come presidente e vicepresidente". Ha anche lodato Harris per il suo impegno verso la classe media e la sua lotta per un cessate il fuoco a Gaza.

Un Nuovo Capitolo per i Democratici

Con l’emozionante addio di Joe Biden, il Partito Democratico si prepara ad aprire un nuovo capitolo, guidato da Kamala Harris. Il suo discorso conclusivo, previsto nell’ultima giornata della convention, segnerà ufficialmente l’inizio della sua campagna per la Casa Bianca nel 2024.