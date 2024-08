Jannik Sinner trionfa a Cincinnati: vittoria in finale contro Tiafoe

janniksin Ig



Un secondo set a senso unico



Il tie-break ha rappresentato il punto di svolta del match. Dopo aver speso molte energie nel primo set, Tiafoe non è riuscito a mantenere il livello altissimo mostrato fino a quel momento, mentre Sinner, al contrario, ha iniziato a esprimere il suo miglior tennis. L’azzurro ha subito ottenuto un break in apertura del secondo set, mettendo in chiaro la sua intenzione di chiudere rapidamente la partita.



Nonostante un tentativo di reazione da parte dell'americano, che ha cercato di rimanere aggrappato al match, Sinner ha mostrato la sua superiorità strappando nuovamente il servizio a Tiafoe in un game durissimo da 17 punti, concluso con un lungolinea di dritto che ha spento definitivamente le speranze dell'avversario.



Sul 5-1, Sinner ha avuto tre match point sul servizio di Tiafoe, tutti annullati dall'orgoglio dell'americano, ma la vittoria era ormai inevitabile e si è concretizzata nel game successivo, con l’italiano che ha potuto alzare le braccia al cielo in segno di trionfo.



Sinner riconferma il suo dominio



Questo successo arriva al termine di un periodo non facile per Jannik Sinner, reduce dalla delusione di Wimbledon, da una tonsillite e dal forfait per le Olimpiadi. Ma la vittoria di Cincinnati dimostra la grande resilienza e determinazione dell’azzurro, che continua a crescere e a consolidare il suo status di numero uno del mondo.



Con questa vittoria, Sinner porta a 15 i titoli vinti su 19 finali disputate, confermandosi tra i favoriti assoluti in vista degli US Open, dove sarà testa di serie numero uno. Con un vantaggio di circa 2300 punti su Djokovic e 2400 su Alcaraz nella classifica live, l’azzurro si presenta a New York con l’obiettivo di conquistare il suo secondo Slam della stagione e, chissà, di entrare definitivamente nella storia del tennis mondiale.

