Kiev/Mosca, agosto 2024 – Gli elicotteri russi hanno colpito e distrutto mezzi corazzati delle Forze Armate ucraine nella regione di confine del Kursk, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. Gli attacchi, condotti con l'uso di missili, rappresentano un ulteriore intensificarsi del conflitto tra le due nazioni, con scontri sempre più frequenti nelle zone di confine tra Russia e Ucraina.Dall'altro lato, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le truppe ucraine hanno preso il controllo di oltre 1.250 chilometri quadrati di territorio e 92 località nella regione russa di Kursk, in un'operazione iniziata lo scorso 6 agosto. Durante un discorso rivolto agli ambasciatori ucraini riuniti a Kiev, Zelensky ha ribadito l'appello agli alleati occidentali affinché autorizzino l'uso di armi a lunga gittata per contrastare l'avanzata russa nell’est del Paese, una richiesta che sottolinea la necessità di un maggiore supporto militare per fermare le operazioni offensive di Mosca.Nel frattempo, nella regione ucraina di Donetsk, le forze russe hanno catturato la città di Zalisne, nota anche come Artyomov in russo, come confermato dal Ministero della Difesa russo. L'insediamento è uno dei principali del distretto di Dzerzhinsk ed è situato a meno di 70 chilometri da Pokrovsk, un importante snodo strategico verso cui si sta dirigendo l’offensiva russa. La conquista di Zalisne rappresenta un ulteriore passo nell’avanzata delle truppe di Mosca verso obiettivi strategici nell’Ucraina orientale.I combattimenti tra le forze russe e ucraine continuano ad essere estremamente intensi, con le due parti impegnate in battaglie su più fronti, sia nella regione di Donetsk che nelle aree di confine come quella di Kursk. La guerra, ormai entrata in una fase di stallo prolungato, vede continui cambiamenti sul campo e una crescente richiesta di supporto internazionale da parte dell'Ucraina per fermare l'avanzata russa e riconquistare i territori occupati.