Biden: non sono affatto sicuro di un pacifico trasferimento di potere se Trump perde

In un'intervista alla CBS, il presidente Joe Biden ha espresso dubbi sulla possibilità di un pacifico trasferimento di potere a Kamala Harris se Donald Trump perderà le elezioni di novembre. Secondo un estratto dell'intervista, diffuso oggi, Biden ha dichiarato: "Se Trump perde, non sono affatto sicuro".Il presidente ha sottolineato la serietà delle affermazioni di Trump: "Lui dice sul serio quello che dice. Non lo prendiamo sul serio. Lui invece lo dice sul serio, tutte quelle cose del tipo 'se perdiamo ci sarà un bagno di sangue'".L'intervista completa andrà in onda domenica e promette di gettare ulteriore luce sulle preoccupazioni di Biden riguardo alla stabilità del processo democratico in caso di una sconfitta di Trump alle prossime elezioni.