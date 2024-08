Tredicesima Giornata dei Giochi Olimpici: L’Italia Brilla con Taddeucci, Tita-Banti e il Doppio Argento nella Canoa

PARIGI - La tredicesima giornata dei Giochi Olimpici regala nuove emozioni e successi per l'Italia. Tra i protagonisti di oggi, spicca Ginevra Taddeucci, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella 10km di nuoto nelle acque della Senna. Una prestazione eccellente che conferma la forza e la tenacia della nuotatrice azzurra in una delle gare più dure e prestigiose del programma olimpico.

Un'altra grande vittoria arriva dal Nacra 17, dove Ruggero Tita e Caterina Banti si aggiudicano l'oro, confermando la loro supremazia nella vela. La coppia, già campione olimpica a Tokyo, ha dominato la competizione, consolidando il loro status tra i migliori al mondo nella disciplina.

La giornata è stata altrettanto positiva per Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, che hanno portato a casa un argento nella canoa, nella gara dei 500 metri. La loro prestazione è stata straordinaria, garantendo all’Italia una posizione sul podio in un evento di altissimo livello.

Nell'atletica, la squadra italiana della 4x100 maschile è riuscita a qualificarsi per la finale grazie al ripescaggio, mantenendo vive le speranze di medaglia in una delle gare più attese. L’attenzione, inoltre, è rivolta a Larissa Iapichino, che oggi scenderà in campo nel salto in lungo, con l'obiettivo di portare a casa un’altra soddisfazione per l’Italia.

Ieri, Gianmarco Tamberi ha centrato la finale del salto in alto, che si terrà sabato. Nonostante i recenti problemi di salute, Tamberi ha dimostrato ancora una volta la sua classe e determinazione, qualificandosi per l’atto finale della competizione.

Nella pista del ciclismo su pista, il quartetto maschile dell’inseguimento a squadre ha conquistato il bronzo, vincendo la finalina contro la Danimarca. Una gara entusiasmante che ha visto gli azzurri imporsi su un avversario di grande valore. Le Azzurre, invece, hanno chiuso al quarto posto, battute dalla Gran Bretagna.

Non tutte le notizie, però, sono positive: il Settebello, la squadra italiana di pallanuoto maschile, è stato eliminato ai rigori dall’Ungheria, in una partita combattuta fino all'ultimo secondo.

Con queste prestazioni, l’Italia continua a dimostrare la sua competitività e il suo spirito olimpico, mantenendo alto il morale della squadra e dei tifosi.