Trump metterà fine alla guerra, e alla Nato?

Ricordate quando nel suo primo mandato (2016-2020), Donald Trump chiedeva agli alleati europei di mettersi le mani in tasca per finanziare la Nato?"Chi finanzia la Nato e perché Trump chiede agli alleati di pagare di più (…) Spese militari e commercio internazionale stanno avvelenando il rapporto euro-atlantico. “Gli Stati Uniti stanno spendendo molto più a favore della Nato di qualsiasi altro paese membro – ha scritto su Twitter lunedì il presidente Donald Trump", (Beda Romano, Il Sole 24 Ore, 10 luglio 2018).Quasi sempre gli alleati si giravano dall’altra parte, fischiettando.Ora che la realtà si è d’improvviso dinamicizzata, Trump è scampato a un tentato omicidio e Biden si sta eclissando. Ora che il mondo unipolare nato da Yalta e Bretton Wood è al suo triste crepuscolo, si intravede la fine degli USA come superpotenza destrutturata dall’interno (lotta fra deep state democratico e great America repubblicano), di riflesso della Nato e della guerra. BRICS e OCS (Organizzazione Cooperazione Shangai) avanzano. Analisti affermano che il tentato omicidio di Trump voleva evitare proprio, o comunque anche, questi scenari.Siamo a un momento topico della Storia: un pò come negli anni Novanta, fine della guerra fredda, moratoria USA URSS sui missili, Patto di Varsavia, Muro di Berlino.Gli USA oggi hanno un debito pubblico stratosferico (33.100 mld di $), le frontiere assaltate dai migranti, sull’orlo di una guerra civile. Quindi Trump farebbe di necessità virtù.Il dio dunque abbandona Antonio vs Zelenskij. Nella fattispecie è il deep state che lo molla. L’uomo delle t-shirt che, 4 ottobre 2022, approvò una legge per impedire a se stesso e a ogni ucraino di negoziare con Mosca (il mainstream non ebbe niente da ridire sul piano etico), che ridacchiò alla conferenza di pace (17 giugno scorso) in Svizzera senza i Russi (ma anche i Cinesi e con altri Paesi che ritirarono la firma del documento finale), ora “concede” alla Russia di partecipare ai trattati di pace in autunno (novembre). C’è però un ma: essendo scaduto il mandato, suo e del Parlamento, una firma sul trattato di pace che valore potrà avere?Intanto si rende conto di questa accelerazione e che con Trump (che gli ha telefonato) e soprattutto il vice J. D. Vance tutto cambierà. Infatti non chiede più soldi né armi: ha paura di essere “suicidato” (come accadde a Saddam, Gheddafi, etc.).Mentre l’Europa è in macerie per eccesso di zelo e servilismo: ha rinunciato al suo appeal diplomatico: ha sconfessato Viktor Orban (narrato come fascista sovranista, omofobo) che come presidente UE del semestre corrente, quanto meno ci ha provato: andando a Kiev (2 luglio), Mosca (6 luglio), Pechino (8 luglio), negli USA (8 luglio), in Turchia (11 luglio) per la sua “missione di pace”.Intanto la guerra è stata “silenziata”: l’Occidente dovrebbe ammettere la sconfitta, bellica, tattica, strategica, geopolitica, culturale, analitica. Gli sceriffi non andranno a far baccano sulla Piazza Rossa.Gli USA già oggi (a prescindere della vittoria dei dem o i repubblicani) stanno riflettendo sulla tipologia dell’uscita dall’Ucraina: soft, cioè lesinando aiuti e armi, oppure hard tipo abbandono precipitoso di Kabul, per capirci. Per la semplice ragione che gli americani sono sempre più poveri, gli homeless aumentano ogni giorno e vogliono farla finita. Non si possono fare le nozze coi fichi secchi.Qualcuno lo dica alla Meloni, che annuncia altre sanzioni e armi, “con l’Ucraina fino alla fine…”. Per altro si dice che la Romania voglia uscire dalla NATO e dall’UE.No problem per il cabarettista di Kiev: ha un sacco di belle dimore sparse per il mondo. Si dice che andrà in Gran Bretagna, con la Bugatti appena acquistata a Parigi, mica con un volo low cost…