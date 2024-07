Tragico incidente in Salento: perde la vita un'80enne

SANTA MARIA DI LEUCA - Ieri sera, la comunità di Santa Maria di Leuca è stata sconvolta da un tragico incidente stradale in cui ha perso la vita Maria Panzera, 80 anni, originaria della frazione di Giuliano di Lecce. L'incidente è avvenuto nei pressi del cimitero della marina di Castrignano del Capo.La vittima era alla guida della propria auto quando si è scontrata violentemente con un'Alfa Romeo. A bordo dell'altra vettura viaggiava una coppia, che è rimasta ferita nell'impatto.Immediatamente soccorsa, Maria Panzera è stata trasportata in codice rosso all'ospedale "Panico" di Tricase. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, l'anziana è deceduta pochi minuti dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate.La coppia a bordo dell'Alfa Romeo, anch'essa ferita, è stata trasportata all'ospedale di Scorrano. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi e non destano preoccupazione.Le autorità locali hanno avviato un'indagine per chiarire le dinamiche dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. La comunità è in lutto per la perdita di Maria Panzera, una figura conosciuta e rispettata nella sua frazione di Giuliano di Lecce.